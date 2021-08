Torna il calcio, riapre anche il Museo del Toro: si festeggia con il regalo della maglia di Romeo Menti

In occasione della riapertura dopo la pausa estiva, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata organizza per sabato 28 agosto alle 15 l’evento pubblico con ingresso libero - ma nel rispetto delle norme vigenti anti Covid - della consegna della maglia appartenuta a Romeo Menti che va a impreziosire la propria collezione con un nuovo reperto di grande valore storico.

La maglia dell’attaccante del Grande Torino sarà donata al Museo da Davide Pollano, avvocato torinese di provata fede granata. È lo stesso Davide che ne motiva così il gesto: “Per cinque anni questa maglia preziosa da me acquistata ha fatto bella mostra nel mio studio, poi l’esperienza professionale offerta al Museo in occasione del conferimento temporaneo della Coppa Italia del 1943 mi ha fatto comprendere quanto sia importante il valore della condivisione e così ho deciso che il suo posto naturale fosse quello del Museo del Grande Torino”.