TOdays festival, vietata la vendita e il consumo di bevande in vetro e lattine

Stop alla somministrazione e alla vendita per asporto, insieme al divieto di portare con sé e di consumare bevande in bottiglie di vetro o in lattina all’interno e nelle aree limitrofe alle location del TOdays Festival (ex Fabbrica Incet, Parco Peccei, Spazio 211), che si svolgerà a Torino dal 26 al 29 agosto. Non permessa, inoltre, la somministrazione di bevande con un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

A disporlo è un'ordinanza firmata questo pomeriggio dalla Sindaca Chiara Appendino.

Nel dettaglio, il divieto interesserà le seguenti aree: via Cigna nel tratto compreso tra via Lauro Rossi e via Sempione; area limitrofa al locale Spazio 211 (via Cigna 211) ricomprendendo anche l'area adiacente il Parco Sempione; area limitrofa al Parco Aurelio Peccei (via Cigna 136). Questi gli orari: nelle giornate di giovedì 26 e di venerdì 27 agosto dalle ore 16 alle ore 02 del giorno successivo; nelle giornate di sabato 28 e di domenica 29 agosto dalle ore 14 alle ore 02 del giorno successivo.