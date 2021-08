Fridays, No Tav, attivisti lgbt ed ex M5S: ecco "Sinistra Ecologista" alle Comunali

Un’esponente di Fridays for future, un No Tav, un’attivista lgbtqi+, un ex assessore della giunta Appendino e l’anima del “Bike Pride”. Sono questi alcuni dei candidati alle prossime Amministrative di Sinistra Ecologista, schierata a sostegno di Stefano Lo Russo. Questa sera alle 18.30 il partito darà il via alla raccolta firme per la presentazione delle liste al Consiglio comunale e alle Circoscrizioni.

In lista l'ex assessore di Appendino Federica Patti

A guidare il gruppo la più, la 21enne Sara Diena, tra i leader dei “gretini” torinesi ed membro attivo in passato delle Sardine. A seguire nella testa di lista l'insegnante, collaboratore de "il manifesto" e dirigente Arci Jacopo Rosatelli, l'avvocata Alice Ravinale, l'attivista lgbtqi+ Emanuele Busconi, l'anima del Bike Pride Beppe Piras e l’ex assessore all’istruzione Federica Patti. Entrata nel 2016 nella giunta Appendino, Patti venne “silurata” a gennaio 2019 dalla sindaca a seguito delle tensioni con la maggioranza per la gestione del caso panino da casa, per i disservizi sull’appalto mense e sul trasporto disabili con Tundo.

Candidato anche Mezzalama, autore dell'esposto che ha portato ad indagare Fassino, Appendino, Cirio e Chiamparino per "inquinamento ambientale"

Proverà ad entrare in Sala Rossa con SE anche il fondatore del comitato Torino Respira Roberto Mezzalama. L’esperto in materie ambientali è noto alle cronache giornalistiche per aver presentato l’esposto che ha portato ad indagare i sindaci Appendino e Fassino e i governatori Cirio e Chiamparino - insieme ai rispettivi quattro assessori all’ambiente Unia, Lavolta, Marnati e Valmaggia - per il reato di “inquinamento ambientale”. Attivi in campo ecologista anche la giornalista Claudia Apostolo, per anni inviata del settimanale Rai Ambiente Italia, insieme alle docenti universitarie Silvana Dalmazzone e Cristina Caimotto.

Il No Tav Webb Bradley

Ultimo in lista Webb Bradley, 24 anni, studente universitario e attivista No Tav. Non è la prima volta che il centrosinistra, in maggioranza a favore della Torino-Lione, accoglie in coalizione esponenti contrari all’opera: era già accaduto alle scorse regionali, con il capogruppo regionale di LUV Marco Grimaldi.

Tutti i nomi della lista

Compongono poi la lista di Sinistra Ecologista: Angheleddu Michele Angheleddu (48 anni, counsellor e formatore); Fabrizio Bo (49 anni, presidente cooperativa), Sukrina Bouallala (23 anni, studentessa lavoratrice, attivista sociale); Roberta Bua (34 anni, violinista, insegnante); Ferdinando Cabrini (75 anni, responsabile progetti Erasmus, giornalista scientifico); Umberto Capra (67 anni, già docente e pres. Comitato Salviamo Corso Marconi (2014-2021)); Marco Chiauzza (61 anni, dirigente scolastico, vicepresidente FNISM); Silvana Dalmazzone (56 anni, docente Economia ambientale Università di Torino); Palma Di Nunno (42 anni, insegnante); Magda Ferraris (64 anni, pensionata, già insegnante ITC Rosa Luxemburg e presidente CIDI); Ignazio Floris (52 anni, impiegato commerciale vending); Ilaria Genovese ( 22 anni, studentessa universitaria, pubblicista, attivista antimafia); Claudio Gerenzani (44 anni, architetto, insegnante); Giulia Grasso 24 anni, studentessa universitaria, volontaria servizio civile; Anna Iannello (72 anni, pensionata); Roberto Imperiale (72 anni presidente GRIMeD); Enrica Locati (35 anni, psicoterapeuta); Marco Danilo Loris (70 anni, pensionato); Andrea Marelli (41 anni, dipendente Regione Piemonte); Oscar Maroni, 44 anni (preside I.C. Ricasoli, dirigente sindacale); Francesca Meinero (35 anni, storica dell'arte, community manager e organizzatrice eventi culturali); Lucilla Guendalina Moliterno (35 anni, professionista della comunicazione culturale); Carolina Paparozzi (22 anni, studentessa universitaria, attivista politica); Asia Peinetti (23 anni, laureata in filosofia, attivista sociale); Carlo Pignatta (26 anni, insegnante); Annachiara Pizzuto (43 anni, insegnante, Rsu Istituto comprensivo Salvemini) Tullio Rapone (69 anni, pensionato); Alessandra Riberi (50 anni, logopedista, attivista lgbtqi+); Alessandro Stillo (63 anni, operatore culturale) e Alida Vitale (68 anni, avvocata giuslavorista).