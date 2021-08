Comunali, anche a Torino le Sardine candidate con il centrosinistra

Il più famoso è Mattia Santori, che negli scorsi giorni ha annunciato di candidarsi nella lista del Pd alle prossime Comunali di Bologna e oggi, durante la presentazione ufficiale del suo profilo ha dichiarato “non bisogna avere paura di entrare nelle istituzioni”. Anche a Torino però anche diversi esponenti delle Sardine hanno deciso di scendere in campo con il centrosinistra, a sostegno di Stefano Lo Russo.

Sara Diena con Sinistra Ecologista

E’ il caso di Sara Diena. Studentessa, capolista di Sinistra Ecologista ed in passato in prima linea nel movimento “dei pesci”, dove però attualmente non riveste incarichi organizzativi. “Ho incontrato di persona – spiega la 21enne - Mattia Santori. Lui mi ha detto come sia bello che una persona, che ha fatto parte delle Sardine, abbia scelto questo percorso”. Attivista anche di Fridays For Future, ha deciso di candidarsi con SE perché “ideologicamente appartengo a quest’area. Sono cresciuta poi attraverso Libera e i Fridays con un pensiero di giustizia sociale. Il mio profilo vuole collegare la politica istituzionale, con quella che viene dalla piazza e quindi dal basso”.

Valentina Noya e Francesco Surano con Tresso

Vicini poi alle Sardine, candidati nella civica di Francesco Tresso “Torino Domani”, Valentina Noya e Francesco Surano. Direttrice del festival LiberAzioni la prima, ricercatore del Politecnico di Torino il secondo, negli scorsi anni hanno preso parte attivamente ad eventi ed iniziative del movimento.