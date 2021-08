Eurovision, Gabry Ponte tira la volata: "Facciamo tutti il tifo per Torino"

"Facciamo il tifo per Torino". A pochi giorni dalla scelta della città che dovrà ospitare l'Eurovision Song Contest 2022, a scendere in campo per sostenere la candidatura del capoluogo piemontese è uno dei suoi ambasciatori, il noto dj e producer Gabry Ponte che su Twitter invita i suoi follower a fare il tifo per la sua città.

Ambasciatore di Torino nel mondo

Nelle sue stories di Facebook e Instagram l'artista ha condiviso il video di candidatura, venendo subito rilanciato dalla sindaca Chiara Appendino sulla sua pagina Instagram: un sostegno che conferma il legame sempre più stretto fra la città e il musicista.

Nei mesi scorsi Gabry Ponte non solo è stato il protagonista dello show centrale dei festeggiamenti di San Giovanni, ma è stato nominato anche fra i nuovi 12 ambasciatori di Torino nel mondo.

Una poltrona per cinque

Intanto, nei giorni scorsi Torino ha superato un altro step nella corsa ad ospitare la gara canora che lo scorso maggio ha visto trionfare i Maneskin: la città della Mole è tra le cinque rimaste in corsa, assieme a Milano, Bologna, Rimini e Pesaro.