Il Giro d'Italia 2022 farà tappa a Torino?

Di recente Torino è entrata nuovamente nella storia del ciclismo italiano per essere stata la protagonista della prima tappa del Giro d'Italia del 2021, una prova a cronometro di 8,6 chilometri che ha visto prendere la prima maglia rosa a Filippo Ganna con il tempo di otto minuti e quarantasette secondi. E' stato un grande evento di sport ma anche sociale e di costume. E dunque in tanti in città si chiedono se anche l'anno prossimo la corsa più importante del nostro paese tornerà nel capoluogo piemontese.

Cosa sappiamo del Giro d'Italia 2022

Mancando ancora molti mesi e dovendo ancora convivere con una pandemia, le informazioni ufficiali sul Giro d'Italia del 2022 non sono ancora tantissime ma alcuni elementi certi sono già disponibili.

L'evento infatti comincerà ufficialmente per il calendario della Federazione Internazionale di Ciclismo il 7 maggio del prossimo anno per concludersi poi il 29 dello stesso mese. Le tappe previste sono 21 e dunque ci saranno due giorni di riposo per la carovana di atleti e personale tecnico e sportivo dei vari team.

Purtroppo le informazioni ufficiali attualmente si fermano qui ma non mancano le indiscrezioni. Sembra che alcune regioni d'Italia come Marche, Friuli Venezia Giulia e Liguria stiano cercando di ottenere alcune tappe della corsa. Oltre alle tre appena citate c'è anche la Valle d'Aosta che indubbiamente farebbe gioco di squadra con il Piemonte per ovvie ragioni geografiche.

Concorrenza anche dall'estero

Il prossimo anno per Torino potrebbe anche esserci la concorrenza estera. Ricordiamo infatti che nel 2020, il Giro avrebbe dovuto iniziare in Ungheria. Il proposito è naufragato ovviamente per l'emergenza sanitaria iniziata dallo scorso anno. Se dunque il paese magiaro darà inizio alla corsa rosa, altre tappe potrebbero tenersi anche in altri paesi dell'Europa dell'est come Repubblica Ceca e Slovacchia.

Ciclismo italiano Due dei più grandi di sempre sono piemontesi

Forse non tutti sanno che due più grandi ciclisti italiani sono piemontesi. Bisogna tornare indietro molto negli anni ma siamo di fronte a dei veri e propri recordman del ciclismo nazionale.

Il primo è infatti Costante Girardengo , ciclista a cui un grande cantautore come Francesco De Gregori ha dedicato una canzone entrata nella storia della musica. Il ciclista nato a Novi Ligure ha vinto due edizioni della corsa rosa. Nel 2019 è riuscito ad essere in testa alla corsa per tutte le tappe: come lui nella storia soltanto altri tre grandissimi come Alfredo Binda, Gianni Bugno ed Eddy Merckx. Per lui anche 30 tappe vinte nella sua esperienza al Giro d'Italia.

Il secondo nome leggendario è un altro "alessandrino" come Fausto Coppi. Ciclista più vincente nella storia del Giro d'Italia (ne ha vinti cinque alla pari dei già citati Binda e Merckx), Coppi è stato anche il più giovane vincitore nella storia della competizione portandosi a casa la maglia rosa nel 1940 a 20 anni e 268 giorni. La grandezza di Coppi sta nel fatto che è pure stato il terzo vincitore più anziano vincendo l'edizione del 1953 a poco meno di 34 anni.

Fausto Coppi è diventato leggenda dello sport ma anche del costume italiano: nella sua rivalità con Gino Bartali ci sono stati tanti elementi simbolici del nostro paese da renderla un duello, sempre sportivo e corretto, epico raccontato ancora oggi in libri, documentari, articoli e fiction.