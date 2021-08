Consiglieri uscenti, attivisti, universitari e professionisti: ecco la lista del M5S Torino per le Comunali

" Vogliamo vincere le elezioni e vogliamo farlo con la migliore squadra possibile ". Con queste parole la candidata sindaca del M5S Valentina Sganga annuncia la chiusura della lista dei quaranta candidati che correranno alle amministrative il prossimo 3 e 4 ottobre . Metà uomini e metà donne, " non perché la legge lo imponga, ma perché noi crediamo nella parità di genere e negli eguali diritti e, da sempre, lo dimostriamo con i fatti ".

Chi si ricandida

La lista verrà ufficializzata domani, mentre il sabato prenderà il via la raccolta firma per la presentazione, ma della maggioranza uscente meno di una decina hanno deciso di ricandidarsi. Tra loro ci dovrebbero quasi sicuramente essere l'ex rivale come aspirante primo cittadino Andrea Russi ed i consiglieri Viviana Ferrero, Federico Mensio, Roberto Malanca, oltre all'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria.