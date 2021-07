Comunali, il M5S alle prese con le liste. Appendino: “Ci presenteremo in Comune e in tutte le Circoscrizioni” (VIDEO)

Correre, per recuperare il tempo perso. Ha solo una strada davanti a sé il M5s torinese per arrivare “pronto” alle elezioni amministrative del prossimo autunno: lavorare a testa bassa. Si spiega anche così, probabilmente, il viaggio a Roma di Valentina Sganga, candidata sindaca scelta dagli attivisti.

Ed è proprio nel giorno in cui il Partito Democratico ha presentato la lista dei candidati al Consiglio comunale, che la domanda sorge spontanea: il M5s torinese, riuscirà a presentare le liste per tempo? A fugare ogni dubbio è Chiara Appendino: “Stiamo lavorando, Valentina Sganga è stata identificata come candidata sindaca ed è lei che lavorando sulle liste: rispetteremo le tempistiche anche nel caso in cui come sembra, e lo capiremo meglio nelle prossime ore, si dovesse votare il 3 ottobre”.

Nelle scorse settimane, diversi erano stati i consiglieri comunali penta stellati che avevano affermato la volontà di non ricandidarsi. Una circostanza che se unita a qualche cambio di partito nelle Circoscrizioni (Mario Corfiati, della 1, ha lasciato il Movimento per entrare nei Moderati) rischia di diventare una difficoltà per le liste nei consigli delle sedi decentrate. Anche da questo punto di vista, Appendino si professa ottimista: “Lo commenteremo nei prossimi giorni, quando saranno definite le liste: giustamente toccherà a Valentina dare maggiori dettagli. Siamo convinti di presentarci in Comune e in tutte le Circoscrizioni”.