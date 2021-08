Champions, la Juve (in attesa di risolvere la questione Ronaldo) pesca i campioni d'Europa del Chelsea

Champions, la Juve (in attesa di risolvere la questione Ronaldo) pesca il Chelsea

In questo momento, più che i sorteggi e il destino in Champions, è quello legato al futuro di Ronaldo che fa discutere e inquieta i tifosi della Juve. In attesa che dal vertice con Jorge Mendes i dirigenti bianconeri traggano una decisione definitiva su CR7 (con l'opzione Manchester City che resta sullo sfondo), da stasera sanno quali saranno le tre prime rivali nella corsa europea.

La squadra di Allegri, inserita in seconda fascia, è stata inserita nel girone H con i campioni in carica del Chelsea di Jorginho (votato miglior giocatore dell'ultima edizione della Champions), scoglio durissimo, ma le altre due avversarie pescate appaiono alla portata. Lo Zenit San Pietroburgo e gli svedesi del Malmoe, guidati dall'ex milanista Tomasson, non appartengono all'elitè internazionale, quindi la logica impone di pensare che la Juve volerà agli ottavi di finale, finendo tra le prime due.

Quanto successo nelle ultime edizioni, però, con le eliminazioni contro il Porto e prima ancora il Lione inducono alla cautela tutto l'ambiente, che si è scottato troppe volte per millantare ottimismo. Di sicuro, è andata peggio all'Inter, che ha pescato il Real di Ancelotti e lo Shakhtar di De Zerby (oltre alla new entry moldava dello Sheriff Tiraspol), ma anche il Milan ha poco da sorridere, anche se partendo dalla quarta fascia era difficile pensare ad abbinamenti morbidi: Atletico Madrid, Liverpool e Porto sono comunque tutte avversarie di valore.

Per l'Atalanta, infine, inserita nel girone F, gli spagnoli del Villareal, i diavoli rossi del Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys. Si comincia a metà settembre.