Alghe del Po: nelle prossime settimane sfalcio straordinario

A breve nuovo sfalcio delle alghe del Po. Complice l’afa africana delle ultime settimane che ha contribuito a far scendere il livello del fiume, così come a fare crescere le piante acquatiche, la zona davanti alle Arcate dei Murazzi è diventata una sorta di “palude” maleodorante.

Nelle prossime settimane sfalcio "straordinario" delle alghe

Un disagio soprattutto per i clienti dell’unico locale della zona, il ristorante giapponese Bomaki, ma anche per chi si trova a passeggiare vicino al corso d’acqua. La Città, come annunciato ieri dalla sindaca Chiara Appendino via Facebook, provvederà dunque nelle prossime settimane a tagliare le alghe: un intervento straordinario, dopo quello di giugno.

Appello per tenere pulito il fiume

E nel post la sindaca invita anche i torinesi ad un maggior rispetto per l’ambiente. Martedì mattina gli operatori di Amiat hanno effettuato un intervento di pulizia del tratto tra piazza Vittorio e il Valentino, rimuovendo con l’imbarcazione lattine e bottiglie di vetro gettate nel fiume dalla malamovida. E Appendino ha così deciso di lanciare un appello: “Facciamo tutti insieme la nostra parte per mantenere puliti i nostri fiumi”.