Meteo, per Torino e provincia arriva un periodo di bel tempo, ma senza grande caldo

Un’area di bassa pressione su Europa centro-orientale farà abbassare le temperature poco sotto la media per la zona di Torino e provincia, mantenendo tuttavia condizioni per lo più di stabilità, con qualche rovescio sulle Alpi specie stanotte. Continua l’assenza di piogge importanti.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più stamattina e stanotte. Sulle Alpi in prevalenza nuvoloso con rovesci deboli e isolati specialmente in serata e nella notte, che potrebbero arrivare occasionalmente anche in città.