Porta Palazzo incontra l'Afghanistan con Quirico, Saraceno, Schiavulli e Sciuto

Porta Palazzo incontra l'Afghanistan, ripiombato nell'incubo del controllo talebano, con un ciclo di incontri per parlare del paese, di una condizione femminile improvvisamente messa a repentaglio dalla recente cronaca ma anche di chi è a rischio per aver collaborato con i paesi NATO come Stati Uniti e Italia negli ultimi vent'anni.

Gli ospiti

Gli appuntamenti, organizzati dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, sono in programma durante i prossimi tre lunedì (tutti alle 18.30, ndr) davanti alla Portineria di Comunità di piazza della Repubblica e in diretta streaming sulla web-radio www.tradiradio.org: si inizierà il 30 agosto con il giornalista Domenico Quirico e la corrispondente di guerra Barbara Schiavulli, per poi proseguire il 6 settembre con la sociologa Chiara Saraceno e la giornalista e filosofa Cinzia Sciuto (in collegamento) per finire il 13 dello stesso mese con una 'pedalata' ispirata al libro di Gabriele Clima 'Fiori di Kabul'.

Focus sulla crisi

L'evento ha l'obiettivo di aprire un confronto aperto su una ferita più vicina di quanto pensiamo: “Volevamo interrogarci – sottolinea il direttore della Rete Antonio Damasco - su cosa succede a un passo da noi, in Afghanistan, e così abbiamo deciso di aggiungere una coda alla nostra stagione estiva proprio per parlare della condizione femminile. Si tratta di un tempo necessario per dialogare sui temi della interculturalità, del rapporto fra uomo e donna, della democrazia, in Afghanistan come in Italia, insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole perché le domande non rimangano senza risposta”.