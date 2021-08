Morosi incolpevoli nelle case popolari, entro il 30 settembre c'è tempo per accedere al fondo sociale

Poco più di un mese di tempo. L’Atc del Piemonte Centrale invita tutti gli inquilini di casa popolare che ritengano di essere in possesso dei requisiti per il fondo sociale 2021 (morosità 2020) e non abbiano ancora presentato domanda a mettersi in contatto con gli sportelli al numero di telefono dedicato 011.3130504 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12) o all'indirizzo e-mail prenotazionifondo@atc.torino.it per fissare un appuntamento. Nella richiesta occorre indicare nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico a cui si vuole essere ricontattati.