Meteo, su Torino e provincia torna l'alta pressione, ma nel fine settimana possibili temporali

Torna l’alta pressione e forse i temporali nel week-end per Torino e provincia. L'evoluzione possibile sarà quella di graduale espansione dell’anticiclone sull'Europa Occidentale I flussi in quota sul Nord-Italia si manterranno rimarranno stabili e i valori termici aumenteranno riportandosi in linea con le medie del periodo , con annuvolamenti ma scarsa possibilità di precipitazioni sul Nord Ovest da domani. Per il week-end prognosi ancora incerta, in bilico verso un nuovo peggioramento con temporali.