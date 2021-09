Nichelino, la carica dei 101 anni di nonna Maria

Festeggiare un secolo di vita è un privilegio che tocca a pochissimi. Ed allora a Nichelino si sono mossi di persona il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero per andare omaggiare una delle decane della città, nonna Maria, che ha festeggiato i 101 anni.

"In questi cinque anni tutte le volte che siamo andati, come Amministrazione, a festeggiare una centenaria o un centenario, sono stato pervaso da un'intensa emozione. Attraverso i loro racconti e i racconti dei parenti è come se avessi fatto un viaggio nella storia, attraverso i loro sguardi come se avessi provato anche solo un istante del loro vissuto che mi porterò dentro per sempre", ha raccontato Tolardo.