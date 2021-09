Identificato e fermato dalla Municipale pluripregiudicato clandestino

Un uomo di origini africane, a bordo di una bicicletta, è stato fermato da due agenti del Comando Territoriale VII della Polizia Municipale - Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone - mentre transitava pericolosamente sul marciapiede di corso Giulio Cesare, all’angolo con corso Brescia.

Dopo l'invito delle due vigilesse a fornire i documenti per la contestazione dell’infrazione, l’uomo ha tentato di allontanarsi per sottrarsi all'identificazione, ma è stato prontamente bloccato dalle agenti che, dopo aver chiesto rinforzi, lo hanno accompagnato al Comando Generale di via Bologna.

A seguito degli accertamenti effettuati, l'uomo è stato identificato. Si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazioni alle norme sull'immigrazione, l'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica e invitato a lasciare il territorio nazionale.