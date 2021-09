Forme, la ristrutturazione "chiavi in mano"

Forme si occupa da oltre vent’anni di progettare, realizzare e ristrutturare interni per aziende e privati, supportando e affiancando clienti, professionisti e imprese in ogni fase del progetto fino alla consegna dell’immobile.

Il team di professionisti altamente qualificati è a completa disposizione per ogni tipo di esigenza, dalla gestione burocratica alla richiesta dei permessi, e dalla logistica alla gestione del cantiere, sempre con la massima garanzia di professionalità, qualità e affidabilità.

Il servizio di consulenza e progettazione realizza progetti e studi tecnici dettagliati e personalizzati, in base alle necessità e alle richieste del cliente, e segue costantemente i lavori in cantiere, garantendo che vengano sempre eseguiti con precisione, tempestività e accuratezza.

Forme si offre come unico intermediario tra professionisti, imprese e clienti per la creazione, il coordinamento e la realizzazione di interventi di ristrutturazione attraverso le proprie competenze tecniche e dei propri fornitori in tutte le opere edili e di falegnameria, carpenteria leggera e impiantistica termo-idraulica ed elettrica.

I professionisti che si affidano a Forme vengono supportati nella scelta di soluzioni e prodotti, in particolare nella fase di preventivazione, attraverso informazioni commerciali e tecniche, ma soprattutto con la valutazione delle eventuali problematiche preventive e consuntive, l’intermediazione con i fornitori, le perizie tecniche delle case produttrici e il materiale completo per la certificazione e valutazione dei requisiti tecnici. Oltre alla possibilità di avere sempre un unico punto di riferimento a cui rivolgersi per ogni tipo di necessità, i vantaggi che i professionisti possono ottenere sono molteplici e vanno dalla competitività dei prezzi alla velocità di esecuzione dei lavori nei tempi previsti, fino alla compartecipazione di imprese fiduciarie del committente.

Per le imprese, Forme è un partner affidabile a partire dalla progettazione dell’immobile, con studi di fattibilità e planning operativo della logistica, fino ad arrivare alla qualificazione della campionatura di rivestimenti, arredi bagno a, sanitari e ambientazioni residenziali. Anche in questo caso, vengono fornite tutte le informazioni commerciali, tecniche e di supporto per la redazione dei preventivi e, durante la realizzazione dei lavori, vengono valutate tutte le eventuali varianti e personalizzazioni che più adeguatamente soddisfino le richieste specifiche dei proprietari.

I privati che scelgono Forme per la ristrutturazione della propria casa o ristrutturazione bagni a Torino trovano un sistema perfettamente organizzato e armonico che li può guidare in ogni scelta di riqualificazione immobiliare. I processi vengono tenuti sotto controllo attraverso una precisa distribuzione di ruoli, responsabilità e risorse aziendali, al fine di migliorare continuamente i servizi offerti alla clientela. Sin dagli studi di fattibilità, Forme offre un servizio “chiavi in mano”, che passa attraverso la progettazione definitiva degli ambienti e degli impianti, fino ad arrivare alla realizzazione delle opere edili e di falegnameria, e alla fornitura dei rivestimenti, dei sanitari e degli arredi bagno, ottimizzando la gestione del cantiere e consegnando i lavori a regola d’arte e nelle tempistiche previste.

Oltre ai servizi di consulenza, Forme propone un vasto assortimento di rivestimenti, arredi bagno, sanitari e accessori per rendere unico ogni ambiente della casa o della propria attività. La costante ricerca di materiali eleganti, innovativi e di qualità privilegia le produzioni artigianali e industriali più funzionali ai progetti dei clienti, dal pregiato mosaico in vetro, al raffinato cotto a mano, al prezioso marmo, alle classiche graniglie e cementine, fino ad arrivare ai più moderni e resistenti gres porcellanato e microcemento.

L’ampia gamma di parquet in noce, olmo ed essenze europee ed esotiche, viene rinnovata periodicamente, per offrire formati e varietà sempre nuove, di tendenza e certificate secondo le norme internazionali di salvaguardia e rispetto ambientale. Il servizio di posa è fondamentale per guidare i clienti nella scelta del parquet a Torino più adatto, valutando le caratteristiche del massetto e la luminosità del locale in cui verrà collocato, mentre la manutenzione e la lucidatura saranno essenziali per eliminare segni, graffi e ammaccature, e ridonare l’antico splendore al pavimento in legno.

L’innovativo microcemento è una validissima alternativa ai classici rivestimenti, per la sua resistenza all’usura, facilità di applicazione su qualsiasi tipo di superficie anche all’esterno e in ambienti umidi, versatilità, economicità e aspetto naturale. Inoltre, il microcemento proposto da Forme non danneggia l’ambiente e non contiene sostanze tossiche che potrebbero essere nocive per la salute, l’ideale anche per strutture ad intenso transito come ospedali, scuole, banche, hotel ed edifici pubblici.

Infine, vista la sempre maggiore importanza rivestita dal bagno, come ambiente dove rilassarsi e ritrovare il proprio benessere, Forme ha creato un’accurata selezione di ceramiche, vasche e docce idromassaggio, arredi componibili, rubinetterie, idro e termosanitari, in grado di soddisfare tutte le esigenze di qualità e prestazioni.

Forme è un partner completo e affidabile per tutti i clienti che desiderano rinnovare la propria casa o la propria attività con precisione, qualità ed efficienza, ma soprattutto con un servizio garantito e “chiavi in mano”.