Green pass e università: ecco come funziona dal 1° settembre negli atenei torinesi. Senza certificato, assenza ingiustificata

La discussione si è sollevata, nei giorni prima di Ferragosto, a proposito delle mense aziendali e delle fabbriche (di grandi o piccole dimensioni). Ma il green pass si prepara a fare il suo ingresso anche in altri ambiti della quotidianità dei torinesi. E non solo. Per esempio nelle scuole. In particolare, nelle università. Con regolamenti e paletti che sono già stati fissati per tempo per prevenire il contagio da Covid quando tecnici, docenti e studenti torneranno alle normali attività. E una certezza: per i docenti e i lavoratori che non lo avranno, sarà conteggiata un'assenza ingiustificata. Con sospensione dello stipendio dopo 5 giorni. Controlli pure per gli studenti, con restrizioni per chi vuole usufruire della mensa o delle aule studio.



UniTo: Green pass obbligatorio fino al 31 dicembre

"A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19", è quanto recita il regolamento - diffuso ormai da quasi un mese - dall'Università di Torino. "Il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

E la regola non cambia se ci si riferisce agli studenti: "A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza". Con l'eccezione, ovviamente, per chi non è nelle condizioni di ricevere la dose di vaccino. "L'obbligo del possesso della certificazione verde COVID–19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute".

Polito: "Controlli a campione sugli studenti"

L'impostazione è in tutto e per tutto simile anche per il Politecnico di Torino. "Nella prospettiva da sempre perseguita dall’Ateneo del massimo sostegno alla campagna di prevenzione del rischio di contagio e al supporto dei lavoratori - ha scritto in una nota il rettore, Guido Saracco - si ritiene anche in questo caso importante applicare prontamente la normativa, che mira a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza e, nel contempo, salvaguardare la sfera sociale della intera comunità universitaria che frequenterà dal 1° settembre l’Ateneo".