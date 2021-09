Domenica il Gran Premio Marangoni accenderà l'ippodromo di Vinovo

Il piatto forte nelle otto corse previste domenica 5 settembre in occasione della festa per i 60 dell'Ippodromo di Vinovo (il via dalle 14.30) sarà il 'Gran Premio Avvocato Carlo Marangoni', classica di Gruppo 1 per cavalli di tre anni sulla distanza del doppio km con un montepremi di 154.000 euro.

Nove i cavalli al via e tutto il meglio che possa offrire il panorama nostrano. Quattro in particolare gli allievi di Enrico e Alessandro Gocciadoro che hanno avuto fortuna con l'estrazione dei numeri. Al palo scatterà Colibrì Jet, al rientro in Italia guidato direttamente da Alessandro Gocciadoro. Al suo fianco Caramel Club, unica femmina al via, affidata a Roberto Vecchione e con il 3 Corazon Bar e Giampaolo Minnucci.

Callmethebreeze, altro favorito affidato a Andrea Guzzinati e vincitore del 'Giovanardi' avrà il 4 mentre con il 5 troviamo Capital Mail, del team di Mario Minopoli Jr. Al 6 Marco Smorgon con Charmant De Zack che a Vinovo è di casa come Chuky Roc, vincitore del 'Nazionale'. In seconda fila Canto Dei Venti, allenato da Gennaro Casillo, e Caio Titus Bond che sarà affidato a Santo Mollo.