Comunali, Casacci dei Subsonica si candida con Tresso per Lo Russo

In "Torino Capitale" anche Verri e Noya

In passato Casacci, insieme al collega dei Subsonica Ninja, aveva preso parte in piazza Castello all' inizio della "Climate Global Week" torinese, organizzata dai ragazzi di "Fridays For Future". Oltre lui fanno parte di "Torino Domani" anche il Direttore di Matera Capitale della Cultura Paolo Verri, la direttrice del festival LiberAzioni Valentina Noya e Tiziana Ciampolini del forum diseguaglianze e diversità.