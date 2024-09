Dal 26 al 30 settembre torna Terra Madre Salone del Gusto: ecco tutte le chiusure del Parco Dora

Per la seconda volta Terra Madre Salone del Gusto si svolgerà al Parco Dora di Torino. La grande manifestazione biennale organizzata da Slow Food e dedicata al cibo “buono, pulito e giusto” si svolgerà dal 26 al 30 settembre. Ecco tutte le informazioni da sapere per non farsi cogliere impreparati dalle chiusure di accessi, passerelle e aree sportive prima, dopo e durante l'evento.

Tutte le chiusure

La zona del parco che verrà chiusa per il periodo di tempo più lungo, e più precisamente dal 26 agosto al 18 ottobre, è quella nord denominata “Area Vitali” (delimitata dal sottopasso “Donat Cattin” e da via Borgaro ed evidenziata in viola nella mappa in allegato). A seguire, in ordine geografico, chiuderanno l'area “Roseto” (dal 2 settembre all'11 ottobre, evidenziata in azzurro), l'area “strippaggio”, il lungo Dora (dal 9 settembre al 5 ottobre, evidenziati in verde), l'area giochi attrezzata e i campi da tennis, basket e pallavolo sotto la tettoia (dal 9 settembre al 6 ottobre). Gli ultimi a chiudere e i primi a riaprire saranno lo skate park e la passerella (dal 24 settembre al 1° ottobre); le scale di collegamento alla passerella, infine, non saranno fruibili dal 2 settembre all'11 ottobre mentre l'area cani sarà sempre aperta.

I percorsi disponibili

Nonostante i disagi che sicuramente la chiusura del parco arrecherà ai suoi abituali frequentatori e non solo, durante le fasi di allestimento e smontaggio e nel corso di Terra Madre verranno garantiti alcuni passaggi: un percorso sempre aperto che, dall'ingresso di via Verolengo, consente di costeggiare il parco da nord e arrivare in via Borgaro (evidenziato in blu sulla seconda mappa in allegato), un percorso che, dagli ingressi di via Verolengo e via Orvieto, consente di attraversare l'area Roseto e arrivare in via Borgaro all'altezza della Chiesa del Santo Volto (evidenziato in rosso, garantito fino al 22 settembre e dal 1° ottobre) e un percorso che, dalla rotonda di corso Mortara, consentirà di attraversare il parco lungo la Dora arrivando su corso Umbria (evidenziato in giallo, garantito fino al 22 settembre e dal 5 ottobre). Le 3 vie saranno aperte in entrambe le direzioni.

Le motivazioni

Secondo quanto spiegato dalla Circoscrizione 4, le chiusure e le riapertura verranno attuate in modo progressivo, partendo dalle aree meno frequentate e viceversa: “Nel corso di queste settimane – dichiara il coordinatore al verde Lorenzo Ciravegna - i fruitori del parco subiranno sicuramente qualche disagio, la chiusura del parco si rende però necessaria per garantire la sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza”.