Salerno (MAT): "Da destra e sinistra solamente aria fritta"

“Siamo davanti al solito teatrino della spartizione delle poltrone e degli spazi tra partiti che, in elezioni comunali come queste, hanno il sapore del ridicolo. Presidenze, assessorati, sottogoverno etc. la solita lotta ai “posti” senza un vera visione di quello che si vuole far diventare la nostra città in futuro", attacca Roberto Salerno, candidato sindaco con il Movimento Ambientalista Torino.

"Solita aria fritta sul “rilancio industriale” in una città abbandonata dalla ex Fiat che ha voltato pagina sulle proprie sedi e sulle proprie unità produttive. Sia Damilano che Lo Russo sembrano vivere negli ’60 evocando politiche “novecentesche” su sviluppi industriali e nuovi insediamenti produttivi senza capire che siamo nel 2021 e dobbiamo guardare verso altri orizzonti per il futuro di Torino", prosegue il candidato sindaco del MAT.

"Il distretto delle PMI vivo e vitale, vivrà della capacità imprenditoriale e innovativa che le è propria producendo un suo sviluppo autonomo che deve essere agevolato e aiutato ma che non può più rappresentare l’asse portante dell’economia cittadina. Occorre, invece, una “visione” che i miopi Damilano e Lo Russo non hanno e che consiste nel “vedere” una terza “via” economica realizzabile immediatamente e costituita dalla valorizzazione turistica dell’inestimabile patrimonio storico, paesaggistico e artistico di Torino che da troppi anni è stato annichilito dalla visione esclusivamente ”industriale” della città da parte di chi ha gestito fino ad oggi", sottolinea Roberto Salerno.

"Con noi, Torino diventerà una vera capitale europea e sarà la 3 città turistica italiana dopo Roma e Venezia creando un turismo internazionale e una affluenza di milioni di turisti all’anno. Risanamento, Recupero, Sicurezza e Turismo con una unica Delega per la gestione di questo comparto, è questa la sintesi del programma", dichiara il candidato sindaco del MAT. "Se riusciremo a fare questo il risultato elettorale sarà imprevedibile e si apriranno scenari fino a ieri inimmaginabili". TUTTI I CANDIDATI DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA TORINO

La lista è civica e non partitica ed è prevalentemente costituita da professionisti, artisti di fama, sportivi e intellettuali, nessuno arriva da passati politici.

Osvaldo NEIROTTI, artista, il famoso “pittore degli alberi”

Enzo VITA imprenditore

Enrico BRICARELLO, docente scuola alberghiera

Ramona BOBOC, istruttrice di Fitness

Enzo CECCA, ex atleta “sordomuto” molto noto a Torino

Fabiana MACALUSO Pittrice

Roberto DI PALMA, immobiliarista

Luigi CARUSO detto Chiuto, famoso “writer”

Franca GARUTTI, insegnante di danza