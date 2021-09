Università di Torino: al Lingotto al via i test d'ingresso tra Green Pass, mascherine e termoscanner [FOTO]

I sogni in testa, una mascherina a coprire il viso e il Green Pass in tasca. Iniziano così, al Lingotto Fiere, i test d'ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato dell'Università di Torino per l'anno accademico 2021/22.

Green Pass e termoscanner: test in sicurezza

In tempo di Covid e di Green Pass, ovviamente, tutto è cambiato: per accedere al Lingotto Fiere ai giovani viene richiesta la certificazione verde e un'autocertificazione. Chi non li presenta, non può entrare e sostenere il test. I controlli proseguono con il passaggio al termoscanner, con la rilevazione della temperatura: chi ha oltre 37,5 gradi viene fatto attendere per qualche minuto per una nuova misurazione che, se confermata, conduce il candidato alla tenda del medico. Ovviamente, per tutelare la sicurezza di tutti, in caso di febbre l'ingresso è vietato.

La prova tra igienizzanti e mascherine

Ogni candidato poi riceve una busta in cui inserire gli effetti personali. La busta, una volta iniziato il test di ingresso, viene sigillata. Gli spazi per gli esami sono stati invece allestiti al padiglione 3 di Lingotto Fiere, in grado di garantire il distanziamento e l'aerazione dell'ambiente. Ovunque, sparsi tra i banchi, si intravedono igienizzanti. I futuri universitari, rigorosamente sempre con la mascherina indossata, hanno 100 minuti per svolgere la prova. Chi ha bisogno di andare in bagno alza la mano e viene accompagnato all'esterno.

Il calendario dei test d'ingresso

Ad aprire le danze i 750 ragazzi e ragazze che sperano di poter frequentare il corso di Medicina Veterinaria. Il calendario, da oggi 1° settembre al 6 ottobre è fitto: il 3 settembre toccherà ai test per entrare a medicina, odontoiatria e chirurgia, il 9 a medicina in inglese, il 14 professioni sanitarie, il 17 scienze della formazione primaria. I test proseguiranno il 20 settembre con il test preselettivo per scuola dell’infanzia, mentre il 23 toccherà a quello per la scuola primaria, il 24 scuola secondaria di primo grado e il 30 quello per la scuola secondaria di secondo grado. Il gran finale è riservato invece per le prove scritte del corso specializzazione insegnanti di sostegno, convocate tra il 4 e il 6 ottobre, a seconda del grado.