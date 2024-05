Parcheggia sulle strisce e il camion non riesce a far manovra: passanti la spostano di forza [VIDEO]

“Ci risiamo”. È questo il commento sconsolato di un’utente che ha pubblicato il video girato nella mattina di ieri, sabato 4 maggio, tra via Valgioie e via Exilles nel quartiere Parella.

Il filmato, della durata di tre minuti circa, mostra un mezzo pesante letteralmente bloccato a causa di un’auto parcheggiata sulle strisce pedonali. La stretta via che porta al supermercato Unes di via Pacchiotti, dove era probabilmente diretto il camion, non ha consentito all’autista di fare manovra con facilità, essendoci auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata, oltre al mezzo in sosta sull’attraversamento pedonale.