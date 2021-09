Medici, ex staffista di Appendino, la direttrice del Colosseo e la "cugina": ecco "Torino Bellissima" per Damilano

Avvocati, imprenditori, chirurghi, farmacisti e personale sanitario vario. Sono questi alcuni dei candidati alle prossime Amministrative di Torino Bellissima, la civica a sostegno di Paolo Damilano, che oggi ha firmato la candidatura a sindaco della città. E la lista del candidato del centrodestra raccoglie quaranta nomi uniti dalla volontà di “ricostruire Torino dopo gli anni del centrosinistra e dei Cinquestelle”.

"Nessun passo indietro su diritti e accoglienza"

Priorità di Damilano il lavoro, "elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita, per garantire la sicurezza, per attrarre capitali stranieri, per organizzare eventi internazionali e per rendere Torino Bellissima”. E l’imprenditore delle acque promette poi che il capoluogo non farà nessun “passo indietro sui diritti e sull'accoglienza e che su entrambi questi temi tuteleremo tutti e non lasceremo indietro nessuno”.

In lista il cardiochirurgo Abbruzzese e l'ex staffista di Appendino

Primo in ordine alfabetico nella civica il cardiochirurgo infantile Piero Abbruzzese, che si era già candidato alle scorse regionali a fianco di Alberto Cirio. Proviene sempre dalla Città della Salute Daniele Farina, direttore della neonatologia del Sant'Anna. Come noto ha scelto poi di passare dalle file dei M5S al fianco di Damilano Cristina Seymandi, ex staffista all'assessorato all'Ambiente della giunta Appendino. In “Torino Bellissima” anche la direttrice del teatro Colosseo Claudia Spoto, il presidente dell’Epat Alessandro Mautino, il dirigente dei centri vaccinali Asl Fabiano Zanchi e la vicepresidente della Fondazione per il Regina Margherita Luciana Accornero.

Candidati la cugina di Damilano e Gancia degli spumanti

E dall’ambito vinicolo come Damilano, proviene anche l’imprenditore Massimiliano Vallarino Gancia, per 30 anni impegnato nell’export dell’omonimo spumante di famiglia Gancia e ora occupato con l’azienda Lentini che produce pizze artigianali surgelate. Spicca poi in lista Silvia Damilano, che come indica il cognome è cugina del candidato sindaco.

I candidati di "Torino Bellissima"

Fanno parte della lista poi: Alberto Acquaviva 54 anni e impiegato; Alessandro Bianchi, 54 anni e avvocato; Andrea Cantore, 33 anni manager pubblicitario; Costabile Cilento, 58 anni e avvocato; Roberta Conzato, 54 anni e imprenditore; Claudia Maria De Feo, 53 anni e insegnante di storia dell’arte; Daniela De Marco 56 anni e avvocato; Michele De Simone, 68 anni e chirurgo oncologo; Marco Durante, 59 anni e avvocato; Fulvio Fantolino 54 Anni e architetto e designer; Daniele Franco Farina, 68 anni e pediatra; Annamaria Febbraio, 57 anni e libera professionista; Sabrina Fichera, 50 Anni e avvocato; Pierlucio Firrao, 43 Anni e organizzatore di eventi; Giuseppe Iannò 54 Anni e funzionario regionale; Alessandro Iocola, 45 Anni e agente immobiliare; Marilena Lamanna, 57 Anni e farmacista; Orlando Manna, 32 Anni e agente di polizia penitenziaria; Nsimba Manoka 47 Anni e farmacista; Giuseppe Mavilia 56 anni e psicologo; Mauro Mesiano, 31 anni e consulente patrimoniale; Manuel Perga, 42 anni e avvocato penalista; Edoardo Platter, 44 anni e farmacista; Luca Porcelli, 46 anni e responsabile commerciale; Antonio Romeo, 49 anni e export manager; Manuela Savini, 48 anni e funzionario amministrativo; Marta Pilar Serrano Valenzuela, 53 anni e consulente per lo sviluppo strategico; Alessandra Spagnol, 61 anni e avvocato; Silvia Stupino, 56 anni e imprenditrice; Karim Cecilia Torres, 49 anni e coordinatore infermieristico; Alberto Vasta, 31 anni e farmacista e Alberto Villarboito, 56 anni e avvocato