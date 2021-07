Comunali, Seymandi per Damilano: "Ha apprezzato il mio lavoro. Nessuno del M5S mi ha chiesto di candidarmi"

"Damilano ha apprezzato il mio lavoro e mi ha detto di continuarlo: nessuno del M5S mi ha mai detto di scendere in campo". È netta Cristina Seymandi, ex staffista all'assessorato all'Ambiente della giunta Appendino. In queste ore sono comparse per le vie di Torino i manifesti che la vedono come candidata di "Torino Bellissima", con accanto lo slogan "Il mio impegno per i cittadini come sempre". L'ufficializzazione di quanto visto nelle ultime settimane, dove Seymandi aveva partecipato a iniziative insieme al candidato sindaco del centrodestra.

"Mia propensione per sociale, rigenerazione urbana e marketing condiviso"

"Il mio percorso - ha spiegato a margine della presentazione del progetto Fondazione per la Cucina d'eccellenza - ha evidenziato la mia propensione per i temi del sociale, della rigenerazione urbana e del marketing condiviso per ricercare le origini e la bellezza dei quartieri, per poi promuoverla. Questo mi ha portato a pensare che la mia possibilità di scendere in campo politico dovesse trovare una persona che interpretasse il mio lavoro: Paolo Damilano lo ha apprezzato e mi ha detto di continuarlo".

Contrasto con i grillini

Arrivata in Comune con Chiara Appendino, inizialmente si occupava della comunicazione del M5S. Promossa poi nello staff dell'assessore all'Ambiente Alberto Unia e coordinatrice del Tavolo di Progettazione Civica, ha acquisito sempre più "potere" con i comitati di quartiere. Una posizione che le è valsa più di un attacco diretto dai grillini, come la contestazione in Sala Rossa dell'aspirante sindaco del M5S Andrea Russi.

Seymandi è andata avanti a testa bassa fino alla scorsa settimana, quando ha lasciato il suo ruolo. "All'interno del Movimento ci sono state persone - ha spiegato - che hanno sempre apprezzato il mio lavoro, ma nessuno mi ha chiesto di scendere in campo".

Un ruolo in giunta con Damilano?