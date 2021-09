Con l'inizio delle lezioni la via davanti alla scuola d'Assisi diventa pedonale

In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico e allo scopo di garantire ai bambini e ai loro accompagnatori un accesso più sicuro alla scuola primaria Francesco d’Assisi, sarà pedonalizzato in via sperimentale il tratto di via Verdi compreso tra le vie Giulia di Barolo e Vanchiglia.

All’ingresso della parte di strada interdetta alla circolazione, in corrispondenza della intersezione con via Giulia di Barolo sarà collocata una fioriera insieme alla specifica segnaletica, mentre dal lato di via Vanchiglia sarà lasciata la possibilità di accedere a residenti e mezzi di soccorso.

L’area oggetto del provvedimento è parte di un più ampio progetto che, per il tratto di Via Verdi compreso tra via Roero di Cortanze e corso San Maurizio, prevede interventi di riqualificazione e pedonalizzazione da realizzare mediante i fondi europei REACT con, inoltre, una nuova pavimentazione e nuovi arredi a completare la pedonalizzazione già realizzata tra via Montebello e via Roero di Cortanze.