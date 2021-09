Amministrative, si attende il deposito anche della lista "Divieto di licenziare"

C'è anche la lista "Divieto di licenziare, stop austerità per sempre, un vero lavoro un vero salario, applicazione trattati Ue" tra quelle che si sono presentate all'ufficio elettorale della Città di Torino per partecipare alle elezioni amministrative.

Candidato sindaco della formazione, al momento ancora in attesa di presentare la documentazione per le verifiche previste, sarà Lorenzo Varaldo, non nuovo alle competizioni elettorali.

"Siamo già stati presenti in elezioni precedenti con altre liste", ha spiegato all'Ansa, "e ogni volta abbiamo puntato sul tema centrale del momento. In questo momento il tema principale è il lavoro".