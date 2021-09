Attualità |

Basket, calcio, pallavolo e molto altro, alla Pellerina torna la Festa dello Sport della Circoscrizione 4

Domenica 5 settembre si rinnova il consueto appuntamento con la kermesse organizzata per promuovere l'attività fisica in tutte le fasce di età: inizio dalle ore 10 in corso Appio Claudio 110

Giochi alla Pellerina

Dimostrazioni, lezioni aperte e gazebo informativi: sono questi gli ingredienti della Festa dello Sport della Circoscrizione 4, tradizionale appuntamento di fine estate in programma sabato 5 settembre al Parco della Pellerina di Torino; in caso di pioggia scatterà il rinvio alla settimana successiva. L'appuntamento è fissato per le ore 10 all'altezza di corso Appio Claudio 110, dove verrà installato il punto informativo. L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di diffondere l'importanza dell'attività fisica in tutte le fasce di età attraverso la promozione delle discipline sportive che si possono praticare sul territorio dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella grazie alle società sportive presenti. Tantissime le possibilità offerte durante la giornata e si potrà scegliere tra basket, minibasket, street basket, pallavolo, hip hop, aikido, tai chi, yoga, danza, movimento latino, fix box, bocce, tennis, bicicletta, monopattino, ginnastica artistica, ginnastica dolce, ritmica, arti marziali, scherma, flag rugby, nuoto, acquagym, pilates, aerobica, step, nordic walking, kangoo, crossfit, hitball, fitness, calcio, atletica leggera e molto altro.

Marco Berton

