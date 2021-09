Cappella del Monte Tabor, impegno di spesa per gli studi di ristrutturazione

Come anticipato verbalmente sabato 31 luglio durante la presentazione del libro “Il Tabor”, l’Amministrazione Comunale, nella persona dell’ingegner Francesco Cecchini, Responsabile dell’area Tecnica, con la Determinazione n.278 del 1° settembre 2021, ha assegnato direttamente all’Agenzia Athelier Multiple di Grenoble (Francia) , per un importo totale di € 23.856,00, gli studi per ristrutturare la Cappella del Monte Tabor, sita a 3.178 m slm. che da anni necessita di urgenti lavori di consolidamento e ristrutturazione.