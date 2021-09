Salvini a Torino per tirare la volata a Damilano: appuntamento giovedì sera in piazza Solferino

Matteo Salvini prova ad anticipare di qualche giorno Giuseppe Conte (a Torino l'11 settembre): il leader della Lega, infatti, è atteso a Torino nella serata di giovedì 9 settembre, in piazza Solferino. L’obiettivo? Tirare la volata a Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra.

Salvini era già stato a Torino, al Golden Palace, a luglio. In quell’occasione aveva parlato di “occasione unica per il centrodestra” riferendosi alla possibilità di vincere le elezioni nel capoluogo piemontese. L’appuntamento è per le ore 21 di giovedì 9 settembre. “Torino, torna grande: Damilano sindaco” è lo slogan scelto dal leghista. Alle elezioni amministrative la Lega candiderà la parlamentare Elena Maccanti e l’assessore regionale Fabrizio Ricca.

Il leader della Lega è poi atteso anche a Nichelino, per sostenere il candidato Nicola Emma.