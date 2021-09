Incendio piazza Carlo Felice, prosegue l'intervento dei Vigili del fuoco. Fabbro unico indagato

Continua da venerdì scorso l'intervento dei Vigili del fuoco di Torino, per l'incendio che ha interessato la copertura di un edificio in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova, che ha provocato l'evacuazione di un centinaio di persone.

Le squadre sul posto sono al lavoro per la messa in sicurezza del tetto del palazzo e per il recupero dei beni dagli appartamenti delle famiglie residenti.

Il fabbro (al momento) unico indagato

Intanto la procura ha confermato che, al momento, nell'inchiesta sull'incendio l'unico indagato resta l'artigiano che stava svolgendo dei lavori nell'attico da cui sono partite le fiamme. L'accusa è di incendio colposo. Il fabbro non è stato ancora ascoltato dal pm Alessandro Aghemo, titolare del fascicolo, ma dagli investigatori dei Vigili del fuoco, a cui avrebbe confermato che la fiammata da cui poi si è sviluppato l'incendio è partita dalla sua saldatrice. La procura intende anche chiarire anche altri aspetti della vicenda, come da chi l'artigiano ha ricevuto l'incarico per i lavori.

Pronte cause di risarcimento danni

Nel frattempo, alcuni proprietari degli appartamenti bruciati si sono rivolti a studi legali incaricandoli di avviare le cause di risarcimento per gli ingenti danni subiti.