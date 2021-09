Comunali, estratto l'ordine dei sindaci e partiti: ultimi Lo Russo e Damilano. Ecco la scheda

I due principali sfidanti per la poltrona a sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, saranno rispettivamente penultimo e ultimo sulla scheda elettorale delle Comunali. Oggi presso l'ufficio elettorale di via Giulio è stata estratta la posizione dei 13 candidati sindaci per le Amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre, insieme a quello dei 30 partiti a loro sostegno.

L'ordine dei sindaci e partiti

Primo sulla scheda elettorale sarà in alto a sinistra Massimo Chiesi (Partito Comunista dei Lavoratori), seguito a scendere da Giusy Greta Di Cristina (Torino Città Futura e Partito Comunista), Paolo Alonge (3V), Roberto Salerno (MAT), Valentina Sganga (M5S ed Europa Verde Ecologista), Lorenzo Varaldo (Divieto di licenziare), Ivano Verra (Noi cittadini e Italexit), Emilio Mazza (Torino Capitale d'Europa), Davide Betti Balducci (Partito Gay e Partito Animalista), Ugo Mattei (Futura per i Beni Comuni), Angelo d'Orsi (PCI, Sinistra in Comune e Potere al Popolo), Stefano Lo Russo (Moderati, Sinistra Ecologista, PD, Lo Russo Sindaco, Articolo 1, Torino Domani) e Paolo Damilano (Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, Torino Bellissima, Forza Italia Berlusconi, Progresso per Torino, Lega Salvini Piemonte, Sì Tav Giachino, Popolo della famiglia).