A Villa Casalegno di Pianezza la personale di Giuseppe Vignani "Vita sospesa"

La mostra, che potrà essere visitata fino a sabato 2 ottobre, presenta oltre 40 opere che racchiudono e restituiscono in modo chiaro ed efficace la poetica di Giuseppe Vignani, nato ad Algeri nel 1932 e giunto a Torino qualche anno dopo, città in cui cresce.

Le opere selezionate raccontano in modo leggero, quasi canzonatorio, “piccoli episodi di eccezionale quotidianità che coinvolgono figuranti semplici (innamorati, giocatori, appassionati di qualsiasi hobby, etc.)” come racconta la curatrice nel catalogo realizzato per l’occasione. L’atmosfera rappresentata è sognante e al tempo stesso un po’ nostalgica. Una malinconia allegra in cui il visitatore è libero di immergersi e che può interpretare come desidera perché “i suoi quadri vibrano e fanno vibrare chi li guarda, si lasciano contemplare lentamente senza mai stancare”, generando un dialogo diretto con lo spettatore.

L’Amministrazione Comunale offre dunque la possibilità al pubblico pianezzese e dei dintorni di conoscere un artista colto e dal linguaggio pittorico originale, già ampiamente riconosciuto dalla critica, come dimostrano le numerose mostre organizzate in suo onore. In particolare si ricordano le esposizioni al Coliseum di New York, a Palazzo Salmatoris di Cherasco, a Castel dell’Ovo a Napoli e presso la Sacra di San Michele in provincia di Torino, oltre alle personali in alcune importanti gallerie italiane: Nuova Gissi di Torino, poi divenuta Galleria Mazzoleni, Galerie Cigarini di Ginevra e Galleria Il Cancello di Genova.