Di corsa sul palco parlando di collasso ambientale: Torino alza il sipario su "Earthink Festival"

A segnare il via sabato alle 16.30 presso l'Imbarchino del Valentino "Alberi Maestri", una performance itinerante alla scoperta del mondo vegetale. Sempre qui alle 20.30 "La Maratona di New York", dove Davide Paganini e Massimiliano Caretta recitano e corrono in scena per un'ora filata, metafora dell'impossibilità di riposarsi quando si parla di cambiamento climatico.

Alla Holden il docu-film di Manimoto "YOU"

Il 16 settembre "Storie d'acqua" con Vacis

immersione nella natura al parco del Meisino

Il 18 doppio appuntamento presso l'Housing Filanda nel parco del Meisino, recentemente ristrutturato da Coabitare Torino ed inaugurata in occasione di Earthink. Alle 16 il pubblico verrà coinvolto in “Onorare la Natura - Forest bathing”, pratica nata in Giappone e diffusasi oggi in tutto il mondo per portare benessere e beneficio al corpo e alla mente attraverso una vera e propria immersione nella natura. Alle 20 spazio all’esplorazione visiva per tutta la famiglia con “Il Magico Bosco di Gan”, performance immersiva durante la quale il pubblico assiste a una meraviglia di luci, suoni e ombre mentre gli attori sulla scena narrano storie per invitare al rispetto per la natura.