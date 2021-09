Ipercoop di Collegno, più spazio alla cura della persona e al food come novità

Novità nel layout espositivo, miglioramento dei sistemi di comunicazione al pubblico e più spazio dedicato ai generi alimentari sono i cardini di un intervento di restyling che ha interessato l’Ipercoop di Collegno nel corso dell’estate. I lavori che hanno coinvolto il punto vendita – aperto in concomitanza con l’inaugurazione del centro commerciale Piazza Paradiso nel 2014 – sono stati intrapresi per rendere più semplice e veloce l’esperienza del cliente nel fare la spesa e si sono svolti interamente in notturna, minimizzando possibili riflessi sul servizio erogato e comportando la sola chiusura del reparto Pescheria, per due settimane, nella seconda metà di agosto.

All’interno dell’ipermercato, soci e clienti potranno trovare una Zona Benessere completamente ridisegnata e ricollocata in prossimità dell’ingresso, con i reparti dedicati a profumeria, parafarmacia e ottica. Spazi ripensati e ampliati hanno portato a una maggiore profondità dell’assortimento e all’introduzione di nuovi frigoriferi nei reparti Libero servizio e Ortofrutta, con quest’ultimo che è diventato anche il punto di aggregazione della proposta di prodotti vegani e vegetariani presenti in assortimento. Novità tutte da scoprire, grazie anche qui a un ampliamento dell’assortimento, nei reparti Gastronomia e Pescheria; il secondo è stato anche equipaggiato di modernissimi generatori di ghiaccio a soffitto, che permettono di farlo cadere automaticamente sul banco del pesce nel momento in cui viene allestito, semplificando notevolmente il lavoro degli addetti al reparto. Per effetto della riorganizzazione degli spazi, il nuovo layout espositivo vede lo spostamento della zona multimedia all’interno del punto vendita e una revisione generale della zona non food e di quella dei generi vari.

In tutto l’ipermercato sono stati inseriti nuovi monitor e sistemi di segnaletica digitale per veicolare informazioni ai clienti sui prodotti Coop e sulle promozionalità in corso. Il Punto Ristoro e il FiorFiore Cafè sono stati dotati di nuove casse per il pagamento automatico del cliente. Prosegue così il percorso di aggiornamento tecnologico che ha visto introdurre nell’ultimo anno anche nell’ipermercato di Collegno le tecnologie più avanzate scelte da Nova Coop per migliorare la qualità del servizio all’interno dei propri negozi, come il totem Zero Attesa Gastronomia, per completare il proprio ordine senza aspettare in coda, e il servizio Zero Fila Ristoro, che consente di prenotare online in anticipo il menu desiderato presso i Punti Ristoro Nova Coop, a pranzo o a cena, per il consumo in loco o take away.

Il direttore dell’Ipercoop Massimiliano Scoditti commenta: «Con i suoi 4500 metri quadrati di superficie commerciale, l’Ipercoop di Collegno continua ad essere uno dei più grandi, importanti e moderni punti vendita a disposizione della rete Nova Coop. A distanza di appena sette anni dalla sua apertura abbiamo effettuato alcuni interventi al layout espositivo per renderlo ancora più coerente e funzionale con il cambiamento delle abitudini di acquisto dei nostri consumatori. Più attenzione al benessere e alla cura della persona, al mangiare sano, al consumo di pesce, di prodotti vegetariani e di produzioni di gastronomia sono le novità assortimentali che abbiamo voluto introdurre per la nostra clientela. Sotto il profilo del servizio continuiamo a lavorare per semplificare alle persone il processo del fare la spesa, rendendolo più facile, veloce e aderente alle esigenze di ciascuno con l’aiuto della tecnologia. Di recente l’Ipercoop di Collegno è stato il secondo punto vendita della nostra rete a venire dotato di Coop Locker. Questo significa che l’utente adesso può anche scegliere di prenotare la spesa sul nostro e-commerce www.coopshop.it e ritirarla in un orario prestabilito nei locker situati presso il nostro punto vendita, senza più neppure il bisogno di prendere il carrello ed entrare in negozio».

Per festeggiare il rinnovo del negozio, venerdì 10 settembre, a partire dalle 16.00, due commessi d’eccezione accoglieranno i clienti negli spazi rinnovati: Filippo Roma, inviato della trasmissione televisiva “Le Iene” e la soubrette Justine Mattera.

L’orario dell’Ipercoop di Collegno rimane quello abituale: tutti i giorni orario continuato, dal lunedì al sabato 8.30 – 21.00 e la domenica 9.00-21.00.