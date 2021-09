Sectornolimits.com: tre anni di garanzia e reso garantito

L’esperienza di Sector No Limits, sinonimo da sempre di adrenalina e sfide ambiziose, è oggi ancora più facile da vivere. Grazie allo store digitale ufficiale www.sectornolimits.com, il cliente può subito approfittare dei tre anni di garanzia (esclusi gli orologi digitali), possibilità di ritiro in negozio fisico, acquisti in totale sicurezza e reso garantito.

È una proposta che spazia dai modelli di smartwatch a orologio polso uomo tradizionali (quali ad esempio 770, SAVE THE OCEAN, ADV2500 e 230) e orologi digitali. In catalogo ci sono tantissimi modelli e collezioni di orologi, a cui si aggiungono bracciali, anelli e collane, sia da uomo che da donna.

Passando in rassegna i prodotti che affollano gli scaffali virtuali incontriamo anche varie affascinanti idee regalo (prodotti per comunioni, cresime, lauree, regali aziendali, per lui e per lei). All’interno dei pacchi è chiaramente assente qualunque riferimento ai prezzi.

Le transazioni sono sicure, grazie a metodi più che autorevoli: il portale sfrutta il circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online.

Perché l’esperienza soddisfi a pieno ogni richiesta, Sector No Limits fornisce la possibilità del ritiro in store. Questo permette di risparmiare sulla spedizione, potendo approfittare del ritiro in uno degli oltre 200 negozi abilitati. È poi garantito il reso per ogni prodotto comperato online o in negozio fino a 30 giorni dopo l’acquisto.

Per qualunque dubbio sull’acquisto più adatto alle proprie esigenze, è assicurata un’assistenza puntuale che riguarda anche gli ordini inoltrati. E la spedizione è gratuita per acquisti di almeno 39 euro.