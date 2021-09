Da Mirafiori al Comune, La Piazza ci prova con Lo Russo sindaco

Dopo dieci anni di opposizione, la lista civica La Piazza si candida in Circoscrizione 2 con Stefano Lo Russo e prova ad entrare in Sala Rossa con Stefano Turi, candidato indipendente nel Pd.

Nata nel 2010 per portare la "voce dei cittadini" nel mini-comune - prima con Marco Barla (consigliere dal 2011 al 2016) e poi con Franco Protano (consigliere dal 2016 al 2021) -, in questi dieci anni ha fatto rete con associazioni e comitati per risolvere i problemi di Torino sud, da Mirafiori a Santa Rita. Tra le iniziative promosse una petizione per regolamentare la viabilità della zona Stadio Olimpico, che in occasione dei grandi eventi presenta criticità, una petizione per riaprire l'ambulatorio dentistico di via Farinelli e la proposta di intitolare a Tina Anselmi (prima donna ministro in Italia) un giardino in zona Santa Rita.