Giachino: "Acceleriamo i lavori della TAV: più posti di lavoro a Torino per uscire dalla crisi" [VIDEO]

"La TAV è l'opera più importante per rilanciare Torino, che da 20 anni è in declino". Dalla stazione di Porta Susa torna sul tema alta velocità Mino Giachino, fondatore della lista SìTav SìLavoro, che appoggia la candidatura per il centrodestra di Paolo Damilano alle prossime elezioni comunali. "Siamo ancora sotto del 10% la ricchezza che avevamo nel 2008 - sottolinea -: questo significa posti di lavoro in meno e tanta disoccupazione giovanile".

E prosegue: "Il primo problema della prossima amministrazione dev'essere il rilancio del lavoro. Sarà necessario dunque accelerare i lavori della TAV, perché questo vorrà dire portare sviluppo a Torino".

"Purtroppo - conclude - il governo giallorosso Conte-De Micheli ha tenuto ferma l'opera un anno e mezzo: ora dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perduto. Essere dentro la linea dell'alta velocità vuol dire mettere Torino al centro dei traffici del futuro, con tutti i vantaggi turistici, logistici e commerciali che comporterà".