In Piemonte ottava operazione "Oro Rosso" contro i furti di rame

66 persone controllate, 17 le ditte ispezionate dislocate sul territorio, 6 servizi di controllo lungo linea e su strada, 25 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta impiegati.

Questo il bilancio dell’operazione denominata “Oro Rosso”, una giornata dedicata al contrasto dei furti di rame, spesso causa di interruzioni della circolazione ferroviaria, nonché all’accertamento delle procedure di conservazione e stoccaggio dei rifiuti metallici, presso le strutture specializzate.

A Torino i controlli effettuati congiuntamente dagli operatori della Squadra Informativa e della Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentali, hanno permesso di sanzionare amministrativamente per un complessivo di 7.500 euro una ditta con sede in provincia, specializzata nel recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti metallici. E’ stata accertata l’irregolarità nella gestione della documentazione ambientale inerente l’attività svolta.