Incidente di Borgo D'Ale, migliorano le condizioni del bambino ricoverato al Regina Margherita

Buone notizie dal Regina Margherita di Torino. Sta meglio il bambino che era rimasto ferito nel weekend in un tremendo incidente a Borgo D'Ale, nel vercellese.

Presto potrebbe essere sciolta la prognosi

Il ragazzino è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione ma ci sono stati degli importanti passi in avanti negli ultimi giorni: non è più intubato, si sta svegliando lentamente dal coma, anche se solo a tratti è cosciente. I medici, comunque, sono moderatamente ottimisti: se questi progressi troveranno conferma, entro l'inizio della prossima settimana dovrebbe essere dimesso dalla Rianimazione e passare in Chirurgia, nella degenza ordinaria, con la prognosi tuttora riservata che a quel punto potrebbe essere finalmente sciolta.

Il terribile incidente nello scorso weekend

Il giovanissimo era rimasto gravemente ferito in un tamponamento avvenuto intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato sull'autostrada A4. L’auto sulla quale viaggiava era stata tamponata da un quarantenne di Tronzano, risultato positivo all’alcoltest.