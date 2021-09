Embraco, Nosiglia al fianco dei lavoratori: "Certezze e prospettive: non si può più aspettare"

Il giorno fissato è il 14 settembre: sarà la data in cui il Consiglio regionale del Piemonte si riunirà per discutere - in maniera dedicata - della vertenza Embraco. Un evento richiesto (e atteso) da molto tempo e che trova anche l'appoggio di Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, da sempre in prima fila al fianco dei lavoratori coinvolti. "Apprendo con soddisfazione che le istituzioni pubbliche locali (in primo luogo la Regione), continuano a monitorare e ad offrire il proprio sostegno nella vicenda dei lavoratori e delle lavoratrici della ex Embraco".

"L’iniziativa in agenda per il 14 settembre - prosegue l'alto prelato - manifesta un’unità di intenti sicuramente utile ad alimentare speranza per il futuro del lavoro nel nostro territorio".