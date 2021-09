Ha telefonato alla polizia chiedendo l'aiuto di una pattuglia, senza però dare ulteriori spiegazioni. Quando gli agenti sono arrivati da lui, in via Nizza, l'uomo li ha minacciati e aggrediti, rifiutando di spiegare il motivo della chiamata e di fornire le proprie generalità. Per questo, è stato arrestato.

Protagonista dell'inspiegabile gesto è stato un 29enne pakistano, irregolare sul territorio italiano. Durante l'aggressione ha provocato un trauma distorsivo a uno degli agenti.