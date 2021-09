Karin 1981, idee regalo esclusive per tutte le occasioni più importanti

Da più di quarant’anni, il negozio Karin 1981 è il punto di riferimento a Torino per le bomboniere, i confetti e le fedi nuziali. Nel tempo, l’attività è notevolmente cresciuta e oggi propone anche oggetti da regalo, gioielli delle migliori marche, cristalleria, pelletteria, articoli per la casa ed enogastronomia di alta qualità.

La professionalità e la cortesia del personale sono il vero punto di forza dell’azienda, che con innovazione, efficienza e originalità cerca ogni giorno di soddisfare le richieste dei propri clienti, curando nel dettaglio ogni particolare. I clienti più fedeli apprezzano soprattutto l’atmosfera allegra, tranquilla e speciale che si avverte quando si entra in negozio, e questo rende ogni acquisto più piacevole e gradito.

La sede storica si trova in Via Tripoli 85 a Torino, e recentemente è stato aperto un secondo negozio in Strada Altessano 141, dedicato esclusivamente alle collezioni Swarovski, oltre a un nuovissimo sito internet dove è possibile acquistare gli articoli direttamente online.

La passione per l’organizzazione di eventi e cerimonie contraddistingue da sempre i servizi offerti da Karin 1981 con bomboniere e partecipazioni classiche, fantasiose ed eleganti adatte a qualsiasi occasione, dal battesimo alla laurea, a cui abbinare confetti Crispo o Buratti dai gusti insoliti e raffinati.

Le fedi nuziali accompagneranno gli sposi per il resto della loro vita insieme e per questo motivo vanno scelte con cura e attenzione. Le collezioni delle fedi Polello riescono ad appagare qualsiasi esigenza con una vastissima gamma di modelli, dalle fedi più semplici e classiche alle più elaborate, arricchite con pietre preziose e lavorazioni esclusive.

I gioielli sono sempre regali importanti e apprezzati in tutte le occasioni, ma devono soddisfare il gusto estetico di chi li indossa. Da Karin 1981 si possono trovare dai classici anelli con perle e diamanti ai girocolli con gemme preziose, ai più originali bracciali Tamashii, con pietre naturali provenienti dal Tibet.

Il marchio Swarovski è da sempre una garanzia di qualità e bellezza, e non poteva mancare tra i prodotti presenti in negozio, sia per quanto riguarda la gioielleria, con le collezioni più complete di anelli, collane, bracciali, orecchini e charms, sia con l’oggettistica per la decorazione della casa.

Karin 1981 è anche negozio ufficiale Maserati, di cui propone gli orologi per uomo e donna, e Cesare Paciotti4US di cui espone tutta la collezione di bracciali, collane e accessori in acciaio per un’eleganza trendy e sofisticata allo stesso tempo.

Le proposte di pelletteria Piquadro sono da sempre presenti in negozio per la grande funzionalità, il design italiano accurato e l’alta qualità dei pellami morbidi e resistenti.

Per rendere la casa più piacevole e accogliente, non possono mancare le meravigliose creazioni Thun : idee regalo emozionanti e creative, articoli belli e funzionali per la casa e accessori per donna e bambino.

Il personale di Karin 1981 è anche attento alle tendenze e alle ultime novità sul mercato, come ad esempio Cingomma, che da qualche anno recupera i pneumatici dalle discariche per trasformarli in accessori d’abbigliamento belli, resistenti e unici, oppure UnoDe50 con gioielli dalle caratteristiche sempre innovative e straordinariamente contemporanee, o ancora la Gioielleria Italiana, una startup di artigiani orafi di Valenza che realizza gioielli personalizzati in oro e diamanti con il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Infine, acquistando i propri regali, gioielli o bomboniere in negozio e online, si può contribuire concretamente al “Progetto Solidarietà”, portato avanti con orgoglio dal 2005, con il quale si possono sostenere progetti solidali in collaborazione con l’Ospedale “Regina Margherita” di Torino e donare un momento di serenità ai bambini ricoverati nei reparti e alle loro famiglie.

Le proposte di Karin 1981 riescono sempre a soddisfare ogni esigenza in tutte le occasioni con professionalità, competenza e originalità, prodotti di qualità superiore e un’atmosfera esclusiva e piacevole.