Elezioni, Giachino: "Torino ha bisogno di un Ufficio Assistenza per le persone in difficoltà aperto in ogni Circoscrizione"

"Stamane ho fatto una perlustrazione della zona di Porta Nuova, lato via Sacchi, per vedere il degrado e lo stato del commercio". Lo racconta Mino Giachino di SìTavSìLavoro.

"Ho postato un Video su FB e dopo 1 ora ho ricevuto un Messenger di Gabriela che mi dice: 'Io vorrei lavoro protetto, ho invalidità al 50%, sono iscritta all’Ufficio di collocamento, nessuno ti chiama. Io ho la mia storia, so che non interessa a nessuno, sto in dormitorio, non ho la casa, non lavoro, se mi aiutano assistenza sociale ma sono in emergenza abitativa. Da 10 anni faccio questa vita, ho dormito anche in strada, non ti dico che paura. Ma nessuno può capire. Non mollo, lotto fino in fondo. Non sono una barbona, è stato destino'".

"Ora - spiega Giachino - ne parlerò con la Caritas e con il Sermig ma questi nostri fratelli e sorelle sfortunate dovrebbero trovare in Comune è nelle Circoscrizioni un Ufficio Assistenza che gli dia una mano e un letto. Non sono figli di un Dio minore, sono nostri fratelli sfortunati. La Nuova Amministrazione Comunale nei primi Cento giorni dovrà intervenire anche su questo aspetto".