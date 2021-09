Hub vaccinale: da oggi quello dell'Unione Industriali di Torino diventa aperto a tutti

Fin qui - dalla sua inaugurazione di giugno - è servito per somministrare le dosi per le aziende associate e i loro lavoratori. Da oggi l’Unione Industriale di Torino mette a disposizione dell’Asl Città di Torino il proprio Centro vaccinale, attraverso il servizio erogato dal personale sanitario e medico dell’ospedale Humanitas Gradenigo.

“Siamo lieti - spiega Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali di Torino - di poter mettere a diposizione della comunità torinese i locali del nostro Hub Vaccinale, che in questi mesi ha avuto un ruolo importante al servizio delle aziende associate. La decisione di trasformare il nostro Centro Congressi in una struttura di vaccinazione segue una precisa logica di responsabilità sociale, non solo nei confronti dei nostri associati, ma di tutto il territorio in cui le nostre imprese operano. Sono perciò molto contento che, a partire da oggi, il nostro centro sia aperto anche a tutta la collettività torinese per contribuire al completamento della campagna vaccinale”.