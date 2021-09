Grugliasco, 81enne rischia di precipitare dal balcone: salvato dall'intervento dei carabinieri

Un uomo di 81 anni è stato salvato dai carabinieri prima che precipitasse nel vuoto. È accaduto a Grugliasco, dove l'anziano era salito su una sedia sul balcone al terzo piano del suo alloggio, appoggiandosi con le mani alla ringhiera.

I militanti dell'Arma, avvertiti di quanto stava accadendo, sono riusciti ad aprire la porta dell'appartamento e hanno fermato l'uomo prima che fosse troppo tardi.

Riportato dentro in casa è stato affidato ai sanitari e poi accompagnato in ospedale per accertamenti.