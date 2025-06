Bisarca rimane bloccata tra le sbarre del passaggio a livello di corso Bra ad Alba

Forse una distrazione o un’errata valutazione del tempo necessario a superare in sicurezza i binari le cause che nel pomeriggio di oggi (martedì 17 giugno) hanno provocato un incidente risoltosi fortunatamente senza provocare più gravi conseguenze.

Erano le ore 16.54 quando una bisarca carica di furgoni ha cercato di attraversare il passaggio a livello che ad Alba collega corso Bra alla zona del ponte vecchio, tra i principali accessi cittadini, rimanendo però bloccata tra le sbarre ormai in fase di discesa per consentire il passaggio del convoglio numero 26.462, in arrivo da Torino e giunto quasi a destinazione presso la poco distante stazione di Alba.

In soccorso dell’autista, impossibilitato a proseguire, sono intervenute alcune persone presenti sul posto.

Riuscite ad alzare le sbarre, consentivano alla bisarca di procedere in retromarcia liberando il passaggio dal suo ingombro, mentre la scena veniva ripresa da diversi spettatori e quindi condivisa sui canali social (a seguire quella pubblicata da Desirèe Zangrà sul gruppo Facebook "Sei di Alba se").

Nel frattempo l’episodio di "tallonamento", come in gergo ferroviario si descrive un incidente che metta fuori uso le barriere di un passaggio a livello, veniva rilevato dalla sala deputata al controllo della linea Sfm7 Alba-Torino, che provvedevano a fermare la corsa del convoglio in arrivo dal capoluogo regionale e a inviare sul posto una squadra di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attraversamento.

Nell’attesa il presidio di una pattuglia della Polizia Locale albese consentiva il passaggio del convoglio, giunto in stazione con un ritardo di trenta minuti.

L’emergenza veniva dichiarata rientrata alle 18.34.