In vista un venerdì nero per i pendolari nel Torinese: stop a bus e tram

Venerdì nero per i pendolari di bus e tram di Torino e provincia. A livello nazionale è stato proclamato uno sciopero nazionale, della durata di 24 ore, del settore trasporto pubblico locale.

Contestualmente nel capoluogo UGL ha proclamato uno stop di quattro ore per "forte sotto organico, con la conseguente mancanza di equità per la distribuzione dei carichi di lavoro" in tutti gli ambiti.