Rubiana, al via nel 2026 i lavori per ripristinare il doppio senso lungo la Sp 197

Sono trascorsi otto mesi dall’alluvione che il 16 e 17 aprile ha colpito diversi tratti stradale del territorio metropolitano.

“Per quell’alluvione – spiega il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo - abbiamo registrato danni per oltre 30 milioni di euro ed abbiamo investito 5 milioni di risorse proprie in interventi di somma urgenza, risorse con cui siamo riusciti a riaprire le viabilità principali su un territorio dissestato in più parti, da Pramollo a Rubiana, passando per San Sebastiano Po”.

Nei giorni scorsi, durante un sopralluogo ai lavori in corso a Rubiana, Suppo ha fatto il punto sulla situazione: “La Sp 197 dal km 6+500 al km 6+900. in località Sabbionera tra Almese e Rubiana è stata interessata da molteplici e importanti fenomeni di dissesto del versante di monte e di valle, con ingenti colate di fango e massi sulla carreggiata. Abbiamo subito investito 500mila euro di risorse proprie per mettere in sicurezza il fronte della montagna e realizzare l’intervento di viabilità a senso unico alternato per riaprire al traffico. I nostri tecnici hanno redatto un progetto di messa in sicurezza di tutto il fronte della montagna che è crollato nell’alluvione, intervento stimato in 3 milioni e 200mila euro, per cui attendiamo dal Ministero dei trasporti e anche dalla Protezione civile nazionale un sostegno economico”.

Intanto, la Città metropolitana di Torino ha predisposto e approvato il progetto di manutenzione straordinaria sulla Sp 197 del Colle del Lys a Sabbionera per un ulteriore importo di 750 mila euro finanziato con canoni idrici.

L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di micropali tirantati per il sostegno e il consolidamento del corso stradale nel tratto in prossimità dell’immissione sulla Sp della strada comunale di Borgata Tetti. Si prevede l’avvio dei lavori entro marzo 2026 con l’obiettivo, al termine, di ripristinare il doppio senso di marcia su tutto il tratto della strada per la prossima estate.